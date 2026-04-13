Eine Woche lang kontrolliert die Polizei bundesweit verstärkt die Geschwindigkeit. Was Fahrer und Fahrerinnen nun wissen müssen.
13.04.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - In dieser Woche schaut die Polizei Autofahrern besonders genau auf den Tacho. Beim sogenannten Blitzermarathon von Montag bis Sonntag finden laut ADAC bundesweit verschärfte Geschwindigkeitskontrollen statt. Haupttag der "Speedweek" ist der Mittwoch (15. April). Fast alle Bundesländer beteiligen sich – als einziges Land bleibt das Saarland außen vor.