Stammtischparolen zur E-Mobilität? Martin Roemheld will mit Vorurteilen aufräumen und erklärt, warum verschiedene Tarife nötig sind.
11.12.2025 - 11:33 Uhr
Unterschiedliche Tarife fürs Laden von Elektrofahrzeugen sind für den künftigen Chef der E-Mobilitäts-Sparte beim Karlsruher Energiekonzern EnBW unausweichlich. Nur so könnten Verbraucherinnen und Verbraucher für sie passende Bezahlmodelle finden. Die einen laden viel zu Hause, andere eher an öffentlichen Ladepunkten, erklärte Martin Roemheld.