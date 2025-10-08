Ein vergessener Roman, ein Koffer und eine Frau, die im Exil gegen die Nazis kämpfte - warum Mopsa Sternheims Werk heute für Aufsehen sorgt.
08.10.2025 - 04:45 Uhr
Oldenburg/Düsseldorf - Jahrzehntelang galt der Roman als verschollen, dann taucht das Manuskript in einem alten Koffer in der Oldenburger Landesbibliothek wieder auf: Experten haben zwei Jahre lang Satz für Satz rekonstruiert und den einzigen Roman der Widerstandskämpferin Mopsa Sternheim nun veröffentlicht. Sie könne es noch immer kaum glauben, sagt Corinna Roeder, Direktorin der Landesbibliothek. "Das ist eine literarische Sensation." Der Roman "Im Zeichen der Spinne" wird heute Abend (19 Uhr) erstmals in der Bibliothek vorgestellt.