Das Verschwinden von Flug MH370 zählt zu den großen Mysterien der Luftfahrtgeschichte. Nun wird die Suche nach dem Wrack fortgesetzt. Gibt es für die Angehörigen endlich Antworten?
03.12.2025 - 06:03 Uhr
Kuala Lumpur - Die Suche nach dem Wrack des vor elfeinhalb Jahren verschollenen Fluges MH370 der Malaysia Airlines wird noch in diesem Jahr fortgesetzt. Die Spezialfirma Ocean Infinity werde ihre Operation im Indischen Ozean am 30. Dezember wieder aufnehmen, teilte das malaysische Verkehrsministerium mit.