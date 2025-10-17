Nach dem Fund eines toten Kindes bei Güstrow gingen die Ermittler schnell davon aus, dass es sich um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Das Ergebnis einer DNA-Analyse soll Gewissheit bringen.
17.10.2025 - 05:00 Uhr
Güstrow - Die Ergebnisse einer DNA-Analyse sollen heute die Frage beantworten, ob es sich bei dem am Dienstag gefundenen toten Jungen um den vermissten achtjährigen Fabian handelt. Die Rechtsmedizin habe für den heutigen Freitag eine entsprechende Auskunft in Aussicht gestellt, sagte der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowack.