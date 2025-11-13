Die Familie von Sven K. wartet seit 13. Oktober auf ein Lebenszeichen des Mannes, der in Stuttgart-Freiberg als Trottwar-Verkäufer bekannt ist. Sogar Suchhunde waren im Einsatz.
Es sind jetzt schon fünf Wochen vergangen, dass Sven K. seiner Schwester zum letzten Mal eine Textnachricht geschrieben hat. „Vorher hatte wir täglich Kontakt“, sagt sie. Von einem Tag auf den anderen habe er sich dann nicht mehr gemeldet. Kein Lebenszeichen mehr. „Es ist, als hätte sich die Erde aufgetan und ihn verschluckt“, sagt sie. Der 43-Jährige, den viele als Trottwar-Verkäufer vom Eingang des Kaufparks in Stuttgart-Freiberg kennen, ist seit dem 13. Oktober verschwunden. Mit einem Suchaufruf hatte sich seine Schwester kurz danach in den sozialen Netzwerken an die Öffentlichkeit gewandt.