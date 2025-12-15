Die gesetzlichen Kassen klagen gegen den Bund wegen zu niedriger Beiträge für Bürgergeldbeziehende und verlangen ein Grundsatzurteil. Zudem fordern sie Milliarden für Corona-Hilfen.
15.12.2025 - 15:35 Uhr
Im Rechtsstreit gegen den Bund um die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehenden wollen die gesetzlichen Kassen auch eine juristische Klärung anderer Zahlungsverpflichtungen des Staats erreichen. „Wir wollen ein Grundsatzurteil, das für alle Arten der Sozialversicherung gilt“, sagte der Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), Florian Lanz, am Montag in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd).