Weil das Trinkwasser verunreinigt gewesen ist, musste in einem Teilort von Ditzingen Leitungswasser abgekocht werden. Die Ursache ist unbekannt.
22.08.2025 - 13:33 Uhr
Am Donnerstagnachmittag wurden Verbraucher rundum gewarnt, per Lautsprecherdurchsage, digitaler Nachricht und schriftlichem Aushang: Die Heimerdinger sollten das Leitungswasser abkochen, ehe es zur Zubereitung von Speisen und Getränken, zum Kochen und Trinken verwendet wird. Denn sonst könnten gesundheitliche Beeinträchtigungen „nicht ausgeschlossen werden“, so war es etwa in der Nina-Warn-App zu lesen. Der Grund: Das Wasser war mit einem Bakterium verunreinigt, wie eine Wasserprobe gezeigt hatte.