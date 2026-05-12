Etliche Kommunen im Rems-Murr-Kreis haben ihre Freibäder bereits geöffnet. Den ersten Sprung ins Nass zelebrierten beispielsweise in den Backnanger Murrbädern Wonnemar diverse Honoratioren mit OB Maximilian Friedrich an der Spitze per sportlichem Hechtköpfer am 1. Mai.

Die beiden, nun unter der Regie von Vereinen betriebenen Weinstädter Bäder, S'Freibädle Beutelsbach und S’Bädle Strümpfelbach, wiederum haben am vergangenen Wochenende erstmals ihre Badegäste unter neuer Vereinsregie empfangen.

F3 lässt sich stets etwas mehr Zeit

Zumeist ein wenig mehr Zeit lässt sich das Fellbacher F3. Schon im vergangenen Jahr erfolgte der Start der Fellbacher Freiluftsaison im Vergleich zur Konkurrenz im Landkreis mit mehrwöchiger Verspätung. Die Betreibergesellschaft verwies auf die hohen Kosten zur Beheizung der Becken, wenn die Außentemperatur noch recht niedrig ist.

Deshalb sollte es in diesem Jahr am Himmelfahrtstag, also an diesem Donnerstag, 14. Mai, losgehen – eigentlich. Denn wie die Leiterin Kommunikation und Marketing des Fellbacher Kombibads, Birgit Steinegger, mitteilt, wird die Eröffnung des F3-Freibadbereichs auf Montag, 18. Mai, verschoben. Sie nennt als Grund die aktuellen Wetterprognosen: „Die Vorhersagen kündigen für die kommenden Tage anhaltend kühle Temperaturen sowie regnerisches Wetter an.“

Das F3 Freibad startet deshalb nun am Montag, 18. Mai, um 9 Uhr in die diesjährige Freibadsaison. Das Team des F3 bittet alle Badegäste um Verständnis für diese Entscheidung. Ziel sei es, „den Besucherinnen und Besuchern einen angenehmen und sicheren Start in die Freibadsaison zu ermöglichen“. Über aktuelle Informationen und Öffnungszeiten will das F3 wie gewohnt über seine digitalen Kanäle informieren.