Verspätetes Badevergnügen Fellbacher Freibad: Saisonstart erst am Montag
Wegen der schlechten Wetterprognosen verschiebt die Betreibergesellschaft die diesjährige Eröffnung um vier Tage auf den 18. Mai.
Wegen der schlechten Wetterprognosen verschiebt die Betreibergesellschaft die diesjährige Eröffnung um vier Tage auf den 18. Mai.
Etliche Kommunen im Rems-Murr-Kreis haben ihre Freibäder bereits geöffnet. Den ersten Sprung ins Nass zelebrierten beispielsweise in den Backnanger Murrbädern Wonnemar diverse Honoratioren mit OB Maximilian Friedrich an der Spitze per sportlichem Hechtköpfer am 1. Mai.