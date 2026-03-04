Stillstand auf den Gleisen im Rheintal: Ein defektes Stellwerk legt den Bahnverkehr lahm. Reisende müssen auch nach Freigabe der Strecke mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
04.03.2026 - 16:35 Uhr
Wegen eines defekten Stellwerks ist der Bahnverkehr auf der Rheintalstrecke rund um Baden-Baden am Nachmittag für rund zwei Stunden komplett zum Erliegen gekommen. ICE-Züge zwischen Basel und Mannheim verspäteten sich oder fielen aus, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Auch TGV-Verbindungen zwischen Straßburg und Stuttgart waren betroffen.