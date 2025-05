Das badische Kehl und das elsässische Straßburg sind von den verstärkten Grenzkontrollen in Deutschland betroffen. Nun wenden sich die Rathausspitzen ans Berliner Bundeskanzleramt.

red/dpa 21.05.2025 - 14:39 Uhr

Kehls Oberbürgermeister Wolfram Britz und seine Straßburger Amtskollegin Jeanne Barseghian haben sich bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über die verstärkten Kontrollen an der deutschen Grenze beschwert. Die Kontrollen beeinträchtigen das Leben in dem deutsch-französischen Ballungsraum erheblich, wie die beiden Stadtoberhäupter in einem von der Stadt Kehl mitgeteilten Brief schrieben.