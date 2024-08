Andreas Pohl hat 25 Jahre bei der Bundeswehr gearbeitet – auch in Krisengebieten. Jetzt leitet er die Intensivmedizin am Krankenhaus.

Thomas K. Slotwinski 05.08.2024 - 06:01 Uhr

Ein Mediziner mit viel Erfahrung, selbst in Krisengebieten, leitet von Oktober an die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus Leonberg. Andreas Pohl tritt die Nachfolge von Martin Schipplick an, der in den Ruhestand eintreten wird. Damit wird die seit mehreren Jahren geübte Praxis, in Leonberg frei werdende Chefarztstellen wieder zu besetzen, fortgesetzt.