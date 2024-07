Der 15. Juli 1149 war ein besonderer Tag für Jerusalem: 50 Jahre zuvor hatten europäische Kreuzritter die Heilige Stadt erobert und nach Jahrhunderten der muslimischen Herrschaft das Königreich Jerusalem ausgerufen. Nun sollte ein glanzvolles Jubiläum das noch junge Königreich weiter festigen.

Die Eroberung Jerusalems durch die Kreuzritter 1099 (Buchmalerei aus dem (14. Jahrhundert). Foto: Imago/Heritage Images

Der Höhepunkt war die erneute Weihe der Grabeskirche – eines der größten Heiligtümer der Christenheit. In der Mitte des in den Jahren zuvor im romanischen Stil prachtvoll erweiterten Kirchenbaus erblickte ein besonderes Kunstwerk das Licht der Welt: ein neu geschaffener Hochaltar.

Lesen Sie auch

Zwischen Trümmern der Geschichte verborgen

„Wir kennen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert Pilgerberichte über einen prächtigen Marmoraltar in Jerusalem“, berichtet Ilya Berkovich, Historiker am Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und Co-Autor der Studie über das historische Kunstwerk. Die Studie („The Story of the Cosmatesque High Altar of the Holy Sepulchre“) ist im Fachmagazin „Israel Exploration Society“ (Volume 35, 2024) erschienen.

Darstellung eines Tempelritters. Foto: Imago/Dreamstime

Doch so groß der Eindruck war, den der Altar über viele Jahrhunderte bei Menschen hinterließ, so schlagartig verschwand er aus dem allgemeinen Bewusstsein. „Im Jahr 1808 kam es zu einem großen Feuer im romanischen Teil der Grabeskirche“, erzählt Berkovich. „Seitdem war der Kreuzritter-Altar nicht mehr da. Zumindest dachte man das die längste Zeit.“

Unsere Empfehlung für Sie Römisches Legionslager in Israel entdeckt Als die Römer vor 1800 Jahren Palästina beherrschten Bei Ausgrabungen der israelischen Antikenbehörde sind die Ruinen eines 1800 Jahre alten römischen Militärlagers freigelegt worden. Es handelt sich um das bisher einzige römische Lager dieser Größenordnung in Israel.

Vorderseite mit Touristen-Graffiti verschmiert

Erst kürzlich gelang dem Bezirksarchäologen Amit Re’em von der Israelischen Behörde für Altertümer und dem ÖAW-Historiker Ilya Berkovich inmitten der Grabeskirche ein aufsehenerregender Fund: In einem hinteren Korridor der öffentlich zugänglichen Kirche lehnte seit unbestimmter Zeit eine nicht weiter beachtete und mehrere Tonnen schwere Steinplatte an der Wand, auf dessen vorderer Seite sich Touristen mit Graffitis verewigten.

Die Rückseite der Altarplatte ist mit Graffiti beschmiert. Foto: © Israel Antiquities Authority/Amit Re’em

Als die Platte wegen Bauarbeiten nun umgedreht wurde, offenbarte sie ihr deutlich älteres künstlerisches Erbe: Die auf dieser Seite mit Schleifenornamenten verzierte Platte wurde rasch als die einstmals prachtvolle Frontseite des mittelalterlichen Kreuzritter-Altars identifiziert.

Schon allein die Tatsache, dass die Platte in einem so intensiv erforschten Bauwerk wie der Grabeskirche so lange verborgen bleiben konnte, ist eine Sensation. „Dass ausgerechnet an dieser Stelle etwas so Bedeutendes so lange unerkannt herumliegen konnte, kam für alle Beteiligten völlig unerwartet“, sagt Berkovich.

Kosmatesk: Kunstfertige Marmor-Dekorationen

Nicht minder bedeutend ist, welche neuen Erkenntnisse der Fund über den mittelalterlichen Hochaltar erlaubt. Denn die außergewöhnlichen Verzierungen führten die Forscher auf die Fährte des sogenannten Kosmatesk. Diese spezielle Fertigungstechnik von Marmor-Dekorationen beherrschten ausschließlich zünftische Meister im päpstlichen Rom, die diese Kunstfertigkeit von Generation zu Generation weitergaben.

Digitale Rekonstruktion des Kreuzritter-Hochaltars. Foto: © Ilya Berkovich/Amit Re’em/Roy Elbag

Die Technik zeichnete sich dadurch aus, dass ihre Meister mit geringen Mengen des kostbaren Marmors, der im mittelalterlichen Rom vornehmlich aus antiken Gebäuden abgekratzt wurde, große Flächen dekorieren konnten, indem sie kleine Marmorsplitter mit größter Präzision so zusammenlegten und an steinerne Unterlagen anbrachten, dass sie geometrische Muster und schillernde Ornamente erzeugten.

Altar untermauerte weltlichen Anspruch der Christenheit

Der Wert dieser Kunst war ihren Meistern und auch dem Papst wohl bewusst. So sind nur wenige Kosmatesk-Kunstwerke außerhalb Roms bekannt – und bisher überhaupt nur eines außerhalb von Italien: in der Westminster Abbey, wohin der Papst einen seiner Meister geschickt hatte.

Die Grabeskirche in Jerusalem. Foto: APA/AFP/Gil Cohen-Magen

Die Steinplatte hatte über Jahrhunderte in der Kirche gestanden. Foto: © Israel Antiquities Authority/Shai Halevi

Auch der nun in Jerusalem wiederentdeckte Kosmatesk-Altar muss unter Mithilfe des Papstes entstanden sein. Indem das Kirchenoberhaupt einen der Kosmatesk-Meister in das Königreich Jerusalem sandte, um dort den Kreuzritter-Altar fertigen zu lassen, untermauerte er den Anspruch der Christenheit auf die Stadt. „Der Papst würdigte damit die heiligste Kirche der Christenheit“, so Berkovich.

Der wiederentdeckte Hochaltar ist damit der Beweis einer bisher unbekannten Verbindung zwischen Rom und Jerusalem, die auch für die europäische Kunstgeschichte von großer Bedeutung ist. „Mit einer ursprünglichen Breite von mehr als 3,5 Metern haben wir hier den größten mittelalterlichen Altar entdeckt, der derzeit bekannt ist“, betont Berkovich.