Studien belegen, dass Konservierungsstoffe in Lebensmitteln das Risiko für Krebs und Diabetes deutlich erhöhen. Besonders Fleischwaren und Soßen sidn betroffen.
Konservierungsstoffe in Lebensmitteln erhöhen zwei französischen Studien zufolge das Risiko, an Krebs oder Diabetes zu erkranken. Für die in den Zeitschriften „British Medical Journal“ und „Nature Communications“ veröffentlichten Studien werteten die Forscher Daten von mehr als 100.000 Menschen über einen Zeitraum von mehreren Jahren aus.