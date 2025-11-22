Eigentlich wurde die Kamera aus dem Besitz von Papst Franziskus nur auf rund 60.000 Euro geschätzt. Doch dann entwickelte sich ein Bietergefecht - mit spektakulärem Ende.

dpa 22.11.2025 - 15:12 Uhr

Wien - Eine Kamera aus dem Besitz von Papst Franziskus ist in Wien für 6,5 Millionen Euro versteigert worden. Die Leica M-A übertraf damit den Schätzwert um das Hundertfache, wie ein Sprecher der 47. Leitz Photographica Auction mitteilte. Das Geld kommt nach dem Willen des 2025 gestorbenen Kirchenoberhaupts wohltätigen Zwecken zugute. Das Auktionshaus verzichtete auf den sonst üblichen Aufschlag.