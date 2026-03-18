In Stuttgart kommen außergewöhnliche optische Geräte unter den Hammer. Jedes Los startet bei nur 20 Euro – der wahre Wert mancher Stücke dürfte deutlich höher liegen.
18.03.2026 - 11:11 Uhr
Von historischen Seefahrer-Fernrohren bis hin zu Hightech-Teleskopen: Schnäppchenjägern und Sammlern könnte sich die Gelegenheit bieten, für kleines Geld ein großes Stück Geschichte zu ergattern. Noch bis zum 6. April versteigert das Stuttgarter Auktionshaus Eppli 118 Lose aus dem Nachlass eines Privatsammlers aus dem Bodenseeraum.