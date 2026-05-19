Der globale Gewerkschaftsverband IndustriALL beendet die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Der Vorwurf: Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte im US-Werk Tuscaloosa.
19.05.2026 - 21:09 Uhr
Die internationale Gewerkschaftsvereinigung IndustriALL hat ihre Zusammenarbeit mit dem Autohersteller Mercedes-Benz aufgekündigt. Der weltweite Zusammenschluss von Industriegewerkschaften warf dem Unternehmen vor, systematisch gegen grundlegende Arbeitnehmerrechte im US-Werk in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama verstoßen zu haben.