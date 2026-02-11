Verstöße selbst melden: Stadt Ludwigsburg startet Online-Portal gegen Parksünder

Um Parkverstöße im Stadtgebiet Ludwigsburg zu melden, gibt es nun ein spezielles Online-Formular. Das vermeldet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, die ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge anzeigen möchten – etwa, wenn Autos, Transporter oder Lkw Gehwege oder Zufahrten für Rettungskräfte blockieren.

Bislang konnten solche Anzeigen per E-Mail oder Post bei der städtischen Bußgeldstelle eingereicht werden. Dabei kam es jedoch häufig zu Problemen: Viele Meldungen seien anonym gewesen oder hätten wichtige Angaben vermissen lassen, sodass die Verstöße nicht weiterverfolgt werden konnten, so die Stadt. Durch das Online-Formular werde das ab sofort vermieden.

Bisher waren viele Anzeigen nuztlos

Die Stadt hatte das neue Verfahren bereits im Ausschuss für Mobilität und Umwelt öffentlich vorgestellt, nun tritt es in Kraft. „In der Vergangenheit wurden uns Privatanzeigen formlos übermittelt“, erklärte Bürgermeister Sebastian Mannl. „In vielen Fällen waren sie unbrauchbar, weil wichtige Informationen fehlten oder gesetzliche Fristen überschritten waren. Dieser Zustand war weder für uns noch für die Bürgerschaft zufriedenstellend.“

Das neue Online-Formular verbessere die Verwertbarkeit der Anzeigen und mache zudem deutlich, dass auch die Daten der anzeigenden Person erhoben werden müssten.

Durch das Formular wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Angaben gemacht werden. Dazu gehören die Personalien der Anzeigeerstatter, da sie gegebenenfalls als Zeugen benannt werden müssen. Außerdem ist mindestens ein Beweisfoto einzureichen, und der Verstoß muss innerhalb einer Woche gemeldet werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Bußgeldstelle ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

Das Online-Formular ist auf der Website der Stadt Ludwigsburg abrufbar. Voraussetzung für die Nutzung ist eine einmalige, kostenlose Registrierung über Service-BW.