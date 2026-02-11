Verstöße selbst melden Stadt Ludwigsburg startet Online-Portal gegen Parksünder
Ein Auto blockiert eine Rettungsgasse? Bürger können solche Verstöße nun schnell und digital der Stadt Ludwigsburg melden.
Um Parkverstöße im Stadtgebiet Ludwigsburg zu melden, gibt es nun ein spezielles Online-Formular. Das vermeldet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, die ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge anzeigen möchten – etwa, wenn Autos, Transporter oder Lkw Gehwege oder Zufahrten für Rettungskräfte blockieren.