Die verstorbene Holocaustüberlebende Margot Friedländer wird am Donnerstag in Berlin beigesetzt. Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz werden zu der Zeremonie erwartet.

red/AFP 15.05.2025 - 06:23 Uhr

Die vergangene Woche verstorbene Holocaustüberlebende Margot Friedländer wird am Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin beigesetzt. Zu der Zeremonie auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee werden unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet. Das Bundesland Berlin ordnete anlässlich der Beisetzung Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden an, der Sender RBB überträgt die Veranstaltung im Fernsehen und per Livestream.