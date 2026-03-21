Die Todesnachricht von Chuck kam überraschend. Vor wenigen Tagen noch witzelt Norris selbst darüber, dass er nicht älter werde. Beileidsbekundungen kommen aus dem Showbusiness und der Politik.
21.03.2026 - 00:12 Uhr
Los Angeles - Der Tod des Actionhelden Chuck Norris kam überraschend. Erst an seinem 86. Geburtstag vor wenigen Tagen postet er in den sozialen Medien ein Boxvideo von sich und sagte in Anlehnung an die legendären Witze, er werde nicht älter, er steige nur ein Level auf. Sein Tod hat Politiker, Wegbegleiter und Fans zu Beileidsbekundungen bewegt: