Die Todesnachricht von Chuck kam überraschend. Vor wenigen Tagen noch witzelt Norris selbst darüber, dass er nicht älter werde. Beileidsbekundungen kommen aus dem Showbusiness und der Politik.

Los Angeles - Der Tod des Actionhelden Chuck Norris kam überraschend. Erst an seinem 86. Geburtstag vor wenigen Tagen postet er in den sozialen Medien ein Boxvideo von sich und sagte in Anlehnung an die legendären Witze, er werde nicht älter, er steige nur ein Level auf. Sein Tod hat Politiker, Wegbegleiter und Fans zu Beileidsbekundungen bewegt:

Trump nennt ihn einen "harten Hund" US-Präsident Donald Trump nannte Norris einen "tollen Kerl". "Ein richtig harter Hund. Mit dem wollte man sich besser nicht anlegen." Norris gab sich bis zuletzt als ein überzeugter Unterstützer Trumps.

Actionstar und Schauspielerkollege Dolph Lundgren schrieb auf Facebook: "Chuck Norris ist der Beste. Schon als junger Kampfsportler und später auch, als ich ins Filmgeschäft kam, habe ich zu ihm als Vorbild aufgeblickt. Jemand, der den Respekt, die Bescheidenheit und die Stärke hatte, die es braucht, um ein Mann zu sein. Wir werden dich vermissen, mein Freund."

Was Stallone über Norris sagt

Auch Schauspieler Sylvester Stallone, der wie Lundgren gemeinsam mit Norris für "The Expandables 2" vor der Kamera stand, schrieb auf Facebook: "Ich hatte eine großartige Zeit bei der Zusammenarbeit mit Chuck. Er war in jeder Hinsicht ein echter Amerikaner. Großartiger Mann, und mein Beileid gilt seiner wunderbaren Familie."

Der Star-Autor Stephen King teilte seine Lieblingswitze über Chuck Norris - ein Phänomen, bei dem absurde Übertreibungen über Norris gemacht werden und ihn als übermächtig darstellen. Kings Beispiel: "Als er geboren wurde, fuhr Chuck Norris seine Mutter vom Krankenhaus nach Hause."

Netanjahu: Er war ein guter Freund Israels

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb auf der Plattform X, seine Frau und er "waren zutiefst betrübt, als wir vom Tod von Chuck Norris erfuhren - ein guter Freund Israels und ein enger persönlicher Freund. Chuck brachte die Kampfkunst und die Herzlichkeit seines Charakters Millionen von Menschen auf der ganzen Welt näher".