Eltern in Kornwestheim in Sorge

Aus einem weißen Transporter soll in Kornwestheim versucht worden sein, Kinder anzulocken. Ähnliche Beobachtungen wurden auch in anderen Kreisstädten gemacht. Die Polizei ermittelt zum mutmaßlichen Fall in Kornwestheim. Was ist dran?

Frank Ruppert 09.07.2024 - 09:15 Uhr

Die Polizei in Kornwestheim hat am Montag die Meldung aus der Silcherschule erhalten, dass jemand aus einem weißen Transporter heraus versuche, Kinder in sein Auto zu locken. Derzeit ermittle die Polizei zu den Hintergründen, wie Steffen Grabenstein, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bestätigt.