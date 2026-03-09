Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, eine gleichaltrige Bekannte am Sonntagmorgen am Bahnhof in Wendlingen mit massiver Gewalt angegriffen und schwer verletzt zu haben.
09.03.2026 - 17:49 Uhr
Ein 24 Jahre alter Mann hat am Sonntag eine gleichaltrige Frau am Bahnhof Wendlingen (Kreis Esslingen) mit einem Stein und Tritten gegen den Kopf so schwer attackiert, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitteilt.