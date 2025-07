Am Samstagnachmittag wird mitten in der Stadt an belebter Stelle ein Mann durch Stiche schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Doch was sind die Hintergründe?

Jürgen Bock 07.07.2025 - 14:35 Uhr

Der Mann, der am Samstagnachmittag in der Stuttgarter Innenstadt einen anderen Mann schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Richter hat das wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts angeordnet. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag unserer Zeitung.