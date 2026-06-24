Ein 27-Jähriger soll in Filderstadt eine Frau attackiert und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Was bisher bekannt ist.

Frederic Feicht 24.06.2026 - 16:31 Uhr

Eine 29 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf einem Feldweg zwischen Sielmingen und Bernhausen von einem Mann angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war in Begleitung ihres Hundes und einer Bekannten in der Mühlwiesenstraße unterwegs, als der Tatverdächtige sie ansprach. Anschließend soll er sie attackiert und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben.