Maria Fischer Melanie 27.08.2024 - 15:41 Uhr

Eine 38-jährige mutmaßliche Diebin ist am Montag in Stuttgart-Ost von Polizeibeamten festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll sie gemeinsam mit ihrem 41 Jahre alten Partner in einem Discounter an der Neckarstraße versucht haben, Ware zu stehlen.