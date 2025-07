Ein 45-Jähriger soll Ende Juni einen Brandsatz auf die Terrasse seiner früheren Lebensgefährtin in Großingersheim geworfen haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Julia Amrhein 11.07.2025 - 15:29 Uhr

Ein 45-Jähriger sitzt derzeit in Untersuchungshaft, nachdem er Ende Juni einen Molotowcocktail auf die Terrasse seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Seestraße in Großingersheim geworfen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am 29. Juni gegen 2.10 Uhr. Durch den Brandsatz waren Flammen und starker Rauch entstanden, der auch in eine darüber liegende Wohnung zog.