Ein damals 45-Jähriger soll einen Molotowcocktail aufs Haus seiner Ex-Lebensgefährtin in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) geworfen haben. Er steht wegen versuchten Mordes veor Gericht.
10.12.2025 - 10:41 Uhr
Ein 45-Jähriger ist wütend auf seine frühere Lebensgefährtin – und beschließt, diese umzubringen. In einer Nacht im Juni wirft er also einen sogenannten Molotowcocktail auf ihr Haus in Großingersheim mit der Absicht, einen Brand auszulösen. Dies ist jedenfalls der Vorwurf, dem sich besagter Mann nun ab dem 18. Dezember am Landgericht Heilbronn stellen muss. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Mord.