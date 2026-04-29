An dem Tag, an dem ein Mann einen Kiosk in Mannheim eröffnet, wird er niedergeschossen. Das Gericht geht von einer Auftragstat aus. Doch wer gab den Auftrag?
29.04.2026 - 16:36 Uhr
Nach den Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Mannheim hat das Landgericht einen 27-Jährigen zu elf Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. Er soll demnach im Auftrag einer unbekannten Person im vergangenen Oktober versucht haben, den damals 39-Jährigen zu töten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.