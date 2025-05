Eine 28-Jährige wird abends im Fellbacher Industriegebiet unvermittelt von hinten angegriffen. Die junge Frau wehrt sich und kann durch Schreie den Unbekannten in die Flucht schlagen.

Sascha Sauer 26.05.2025 - 16:08 Uhr

Was für ein Schreck: Am Samstagabend um kurz nach 21 Uhr läuft eine 28-Jährige durch das Industriegebiet in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), als sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten umklammert wird. Dabei spürt die junge Frau, wie der unbekannte Täter an ihrer Handtasche zieht. Sie hält diese fest und machte durch Schreie auf sich aufmerksam.