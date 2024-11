Jugendliche greifen zwei 15-Jährige an

Versuchter Raub in Stuttgart-Botnang

Eine Gruppe von rund zehn Jugendlichen hat am Freitagabend in Stuttgart-Botnang zwei 15-Jährige angegriffen, nachdem sich einer der beiden geweigert hatte, seine Geldbörse herauszugeben.

Lea Jansky 16.11.2024 - 12:30 Uhr

Mehrere Unbekannte haben am Freitagabend gegen 19.40 Uhr zwei 15-Jährige in der Kauffmannstraße in Stuttgart-Botnang angegriffen. Wie die Polizei berichtet, forderten die Unbekannten einen der beiden Jugendlichen auf, seinen Geldbeutel herauszugeben.