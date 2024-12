Täter will Geldbeutel aus Hosentasche ziehen – doch der ist gesichert

Versuchter Raub in Stuttgart-Mitte

Ein 32-Jährige will in Stuttgart-Mitte einem 56-Jährigen den Geldbeutel aus der Hosentasche ziehen, doch der ist mit einer Kette gesichert. Es entwickelt sich eine Rangelei zwischen den beiden. Am Ende sitzt der Verdächtige im Gefängnis.

Matthias Kapaun 22.12.2024 - 10:35 Uhr

Ein 32 Jahre alter Mann soll am Freitagabend versucht haben, einem 56-Jährigen im Bereich einer Gaststätte in der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte den Geldbeutel zu stehlen. Der 56-Jährige bemerkte dies und es entstand ein Gerangel. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Räuber vorläufig fest.