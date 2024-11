Versuchter Raub in Stuttgart-West

Ein 48-jähriger Mann ist am Freitagabend in Stuttgart unterwegs, als er von zwei Unbekannten nach Geld gefragt wird. Plötzlich greift einer der beiden den 48-Jährigen mit einem Messer an. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 09.11.2024 - 15:15 Uhr

Unbekannte haben Freitagnacht versucht, einen 48-jährigen Mann auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Senefelderstraße. Demnach fragten zwei Männer den 48-Jährigen gegen 23.50 Uhr, ob er Geld habe. Einer der Männer griff ihn laut Polizei unvermittelt mit einem Messer an, wodurch der 48-Jährige Schnittverletzungen im Bereich der Arme und der Stirn erlitt. Der Geschädigte wehrte sich mit Fußtritten, woraufhin die beiden Täter in unbekannte Richtung flüchteten.