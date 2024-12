Ein Streit zwischen zwei Bauarbeitern eskaliert am Nikolaustag in Ludwigsburg. Einer der Männer wurde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag vorläufig festgenommen.

Frederik Herrmann 10.12.2024 - 10:50 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Bauarbeitern ist am Nikolaustag eskaliert. In der Wernerstraße in Ludwigsburg ist es nach Angaben der Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 51-jähriger soll demnach einem 41-Jährigen eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben. Daraufhin soll der 41-Jährige mit einer Metallstange auf den Kopf des 51-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber nach einer medizinischen Versorgung wieder entlassen werden. Wie es zu dem Streit kam ist noch unbekannt, so ein Polizeisprecher.