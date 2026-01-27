Versuchter Totschlag in Leonberg: „Da sind drei Hurensöhne, die sollen sich einmischen, hauen und schlagen“

Knapp drei Wochen nach dem Auftakt hat sich der 20 Jahre alte Angeklagte am zweiten Verhandlungstag im Prozess um versuchten Totschlag in Leonberg ausführlich zu dem gegen ihn erhobenen Tatvorwurf geäußert – und ihn teilweise zugegeben. Nach seinen Angaben hatte er am 19. Juli des vergangenen Jahres festgestellt, dass er knapp bei Kasse war und deshalb beschlossen, noch ausstehende Außenstände einzutreiben. Daher habe er auch eine ehemalige Freundin in Leonberg angerufen, die ihm noch 200 Euro geschuldet habe. Diese habe ihm am Telefon zugesagt, ihm das Geld zurückzugeben.