Unter einem Vorwand gelangt ein Mann in die Wohnung einer 79-Jährigen, die ihn dann dabei erwischt, wie er Schränke durchwühlt. Der Täter flieht nach dem versuchten Trickdiebstahl – und war Zeugenaussagen zufolge nicht allein unterwegs.

red 04.10.2024 - 16:40 Uhr

Noch unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag in Böblingen (Kreis Böblingen) Trickdiebstahl begehen wollen. Unter dem Vorwand, er müsste dass Wasser im Haus überprüfen, gelangte ein noch unbekannter Mann gegen 10 Uhr in die Wohnung einer 79-Jährigen in der Herrschaftsgartenstraße. Das teilt die Polizei mit.