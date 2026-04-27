 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. „Das kann er besser“: Hoeneß begründet Zagadou-Auswechslung

Verteidiger des VfB Stuttgart „Das kann er besser“: Hoeneß begründet Zagadou-Auswechslung

Verteidiger des VfB Stuttgart: „Das kann er besser“: Hoeneß begründet Zagadou-Auswechslung
12
Gegen Bremen in der Anfangsformation des VfB: Dan-Axel Zagadou Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Linksfuß macht bei seinem Comeback nach einem halben Jahr Pause in mehreren Szenen eine unglückliche Figur. Sein Trainer findet im Anschluss klare Worte.

Sport: David Scheu (dsc)

Eigentlich waren die Voraussetzungen ja ideal für einen runden Fußball-Nachmittag aus der Sicht von Dan-Axel Zagadou. Nach sechs Monaten Verletzungspause gab der Innenverteidiger des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen (1:1) sein ersehntes Comeback – und das direkt in der Startelf. Ein persönliches Jubiläum markierte der Einsatz obendrein, der Zagadous 50. Pflichtspiel für den VfB war.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Keine Zeit für Enttäuschung – der Endspurt fordert vollen Fokus

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Keine Zeit für Enttäuschung – der Endspurt fordert vollen Fokus

Das 1:1 gegen den SV Werder Bremen darf den VfB Stuttgart nicht lange beschäftigen, kommentiert unser Reporter Dirk Preiß. Denn: Jetzt geht es um große Ziele.

Aber: In positiver Erinnerung wird er das Spiel eher nicht behalten. Nach 45 Minuten musste der Franzose bereits wieder vom Feld für Ramon Hendriks. Nicht zur Schonung, nicht aus taktischen Gründen – Trainer Sebastian Hoeneß war schlichtweg mit der Leistung unzufrieden und machte daraus im Anschluss auch keinen Hehl: „Das kann er besser. Das weiß er. Deswegen haben wir auch in der Halbzeit gewechselt. Wir haben Daxo einfach schon in viel besseren Spielen gesehen.“

Finn Jeltsch und Ameen Al-Dakhil fehlen verletzt

Zwar zeigte der 26-jährige Linksfuß im Spielaufbau einige Male seine Fähigkeiten mit scharfen und präzisen Flachpässen in die Tiefe, die unglücklichen Aktionen überwogen an diesem Tag aber. In der 35. Minute leitete Zagadou mit einem Ballverlust eine Bremer Chance ein, kurz vor der Pause machte er im Duell mit VfB-Leihspieler Jovan Milosevic keine gute Figur: Erst entwischte ihm der Bremer Stürmer im Laufduell, dann rutschte Zagadou weg. Auch in Summe war die Zweikampf-Bilanz des Hünen ausbaufähig (sechs von elf gewonnene Duelle), dem es teils zudem an Handlungsschnelligkeit fehlte. So fiel auch das Fazit des Sportvorstands gemischt aus. „Die Vertikalpässe im Spielaufbau haben sehr gut funktioniert“, sagte Fabian Wohlgemuth, „dass er den ein, zwei Zweikämpfen nicht allzu glücklich aussah, will ich gar nicht verschweigen.“

Sebastian Hoeneß war nicht zufrieden mit der Leistung von Dan-Axel Zagadou. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nun kam das nicht völlig überraschend mit Blick auf die lange Pause ohne jede Spielpraxis: Seit November war Zagadou ohne Pflichtspiel-Einsatz, nachdem ihn eine Muskelverletzung wieder einmal in seiner Karriere zum Pausieren gezwungen hatte. „Es war klar, dass es immer ein gewisses Risiko mit sich bringt, wenn du lange nicht gespielt hast“, sagte auch Hoeneß, „aber irgendwann muss der Moment kommen.“ Außerdem, versicherte Wohlgemuth, habe Zagadou unter der Woche gut trainiert und sich aufgedrängt.

Hinzu kam die personelle Lage: In Finn Jeltsch und Ameen Al-Dakhil fehlen derzeit zwei Innenverteidiger verletzt, Jeff Chabot bekam nach dem kräftezehrenden Pokalspiel gegen den SC Freiburg eine Pause. So erhielt Zagadou seine Chance. „Ich traue Daxo generell sehr viel zu. Und das hat er auch schon oft genug bewiesen“, so Hoeneß, „heute war es ein schwieriges Spiel.“

Der Auftritt fällt in eine Phase, in der es auch um Zagadous Zukunft geht. Sein Vertrag beim VfB läuft im Sommer aus, eine mögliche Verlängerung zu reduzierten Bezügen ist noch nicht unter Dach und Fach. Fest steht in jedem Fall: Kurzfristig mit Blick auf das Saisonfinale sind die Chancen auf weitere Einsätze durch das Bremen-Spiel nicht gerade gestiegen.

Weitere Themen

Verteidiger des VfB Stuttgart: „Das kann er besser“: Hoeneß begründet Zagadou-Auswechslung

Verteidiger des VfB Stuttgart „Das kann er besser“: Hoeneß begründet Zagadou-Auswechslung

Der Linksfuß macht bei seinem Comeback nach einem halben Jahr Pause in mehreren Szenen eine unglückliche Figur. Sein Trainer findet im Anschluss klare Worte.
Von David Scheu
VfB Stuttgart II: VfB II – Freude über Klassenverbleib, Ärger über Niederlage

VfB Stuttgart II VfB II – Freude über Klassenverbleib, Ärger über Niederlage

Der Klassenverbleib ist sicher, aber zum Sieg beim TSV Havelse hat es nicht gereicht für den VfB Stuttgart II.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart Transfermarkt: Fabian Wohlgemuth äußert sich zur Zukunft von Jovan Milosevic

VfB Stuttgart Transfermarkt Fabian Wohlgemuth äußert sich zur Zukunft von Jovan Milosevic

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Keine Zeit für Enttäuschung – der Endspurt fordert vollen Fokus

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Keine Zeit für Enttäuschung – der Endspurt fordert vollen Fokus

Das 1:1 gegen den SV Werder Bremen darf den VfB Stuttgart nicht lange beschäftigen, kommentiert unser Reporter Dirk Preiß. Denn: Jetzt geht es um große Ziele.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Bald-Stuttgarter Prömel fehlt Hoffenheim gegen den VfB

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Stimmen zum VfB-Spiel gegen Werder: „Klare Elfmetersituation“ – Sebastian Hoeneß hadert mit „bitterer Szene“

Stimmen zum VfB-Spiel gegen Werder „Klare Elfmetersituation“ – Sebastian Hoeneß hadert mit „bitterer Szene“

Nach dem 1:1 des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen haben sich die Beteiligten geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Dirk Preiß, David Scheu und Robert Korell
VfB Stuttgart: Kampf um die Königsklasse – VfB freut sich auf die „heißen Spiele“

VfB Stuttgart Kampf um die Königsklasse – VfB freut sich auf die „heißen Spiele“

Der VfB will in die Champions League, doch das Rennen um Rang vier könnte spannender nicht sein: Nun geht es gegen die direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen.
Von Jochen Klingovsky
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: VfB-Fans enttäuscht: „Champions League heute weggeschmissen“

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart VfB-Fans enttäuscht: „Champions League heute weggeschmissen“

Der Königsklassen-Traum wankt: Nach dem 1:1 gegen Bremen toben Fans des VfB Stuttgart auf X. Die Netz-Reaktionen sind schonungslos.
Von Jonas Schöll
VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Nach Rückschlag: Demirovic gibt sich kämpferisch

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Nach Rückschlag: Demirovic gibt sich kämpferisch

Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen ist der Vorsprung des VfB auf die Konkurrenz zusammengeschrumpft. Das Ziel bleibt aber klar vor Augen.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Dan-Axel Zagadou Sebastian Hoeneß Video
 
 