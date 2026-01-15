Leonidas Stergiou verlässt den VfB Stuttgart vorübergehend und schließt sich per Leihe dem 1. FC Heidenheim an. Welche Chancen bietet dieser Wechsel?
15.01.2026 - 13:20 Uhr
An diesem Donnerstag weilte er bereits zum Medizincheck beim Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim. Nun haben die Ärzte grünes Licht gegeben: Also wechselt der VfB-Rechtsverteidiger Leonidas Stergiou per Leihe bis zum Saisonende zum aktuellen Tabellen-Schlusslicht der Fußball-Bundesliga von Trainer Frank Schmidt. Eine Kaufoption gibt es nicht.