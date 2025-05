Der Nationalspieler des VfB ist am Samstagabend zu Gast im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. So lief der Auftritt auf dem Lerchenberg.

Es hätte schlechtere Zeitpunkte geben können für einen Auftritt auf der bundesweiten TV-Bühne: Mit dem ersehnten ersten Erfolg nach vier sieglosen Wochen im Rücken ging es für Maximilian Mittelstädt am Samstagabend vom Hamburger Millerntor direkt auf den Mainzer Lerchenberg zum „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF, wo der Nationalspieler des VfB Stuttgart mit einem warmen Applaus empfangen wurde und im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auf das 1:0 beim FC St. Pauli blickte – aber natürlich auch auf das große Pokalfinale in drei Wochen gegen Arminia Bielefeld.

Für den gebürtigen Berliner Mittelstädt ist die Partie im Olympiastadion bekanntlich ein Kindheitstraum. Schon jetzt ist die Partie allgegenwärtig: „Aktuell gibt es keinen Tag, an dem ich nicht daran denke“, so der Nationalspieler. Man werde ohnehin täglich damit konfrontiert, ob man wolle oder nicht. „Es ist für viele von uns das größte Spiel der Saison und vielleicht auch der Karriere.“

Rechts unten – ein Treffer an der Torwand

Wenig überraschend wollen ganz viele dabei sein beim großen Highlight – die Kartenanfragen haben sich gestapelt bei Mittelstädt. Rund 30 Tickets, berichtet der 28-Jährige, habe er für das Endspiel bekommen: „Immer noch zu wenig, um alle glücklich machen. Ich musste einige Absagen erteilen. Aber meine engsten Freunde und die Familie sind dabei.“ Zwei davon – seine Mutter und sein Bruder – saßen am Samstag im Studio im Publikum. Und sahen zum Abschluss der Sendung den obligatorischen Auftritt an der Torwand.

In den startete Mittelstädt erfolgreich: erster Schuss, erster Treffer, rechts unten. Dabei blieb es letztlich, auch wenn er das eine oder andere Mal nah dran war. Den zweiten Studiogast ließ Mittelstädt damit hinter sich, Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider blieb ein Treffer verwehrt. Den Tagessieg holte aber der Studiogast aus dem Publikum, der in der Sendung stets gegen die Stars antritt und dieses Mal aus der Nähe von Reutlingen kam: Tom Ankele, Student aus Gomaringen und Verbandsliga-Kicker beim VfL Pfullingen, versenkte rechts unten zwar keinen einzigen Schuss – hatte rechts oben aber dann den Dreh raus und traf dreimal in Folge.

Damit gab es für Maximilian Mittelstädt am Samstag keinen Sieg an der Torwand – dafür aber zuvor am Nachmittag den wichtigen Erfolg in der Bundesliga beim FC St. Pauli. Er wird mit dieser Aufteilung gut leben können.