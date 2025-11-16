Gelingt der Schweiz der letzte Schritt zur WM-Qualifikation? Stuttgarts Verteidiger Luca Jaquez wird beim abschließenden Spiel nicht mit vor Ort dabei sein.

VfB-Abwehrspieler Luca Jaquez wird beim entscheidenden WM-Qualifikationsspiel der Schweiz nicht zur Verfügung stehen. Der 22-Jährige sei nach seinen muskulären Beschwerden nicht zurück im Teamtraining und damit am Dienstag im Kosovo nicht einsatzbereit, teilte der Schweizer Verband mit. Jaquez reise nicht mit nach Pristina.

Der Verteidiger des VfB Stuttgart hatte am Samstag beim 4:1 der Schweizer gegen Schweden nicht zum Kader gehört. Seine Eidgenossen stehen vor dem abschließenden Spiel dicht vor der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026.

VfB Stuttgart vor Bundesliga-Topspiel

Im Duell mit Verfolger Kosovo kann sich der Tabellenführer in der Gruppe B eine Niederlage mit bis zu fünf Toren Differenz erlauben. Jaquez hatte erst im Oktober als Einwechselspieler sein Debüt in der Schweizer Nationalmannschaft gegeben.

Offen ist, ob Jaquez eine Alternative für den nächsten Bundesliga-Auftritt des VfB Stuttgart ist. Die Schwaben sind am Samstag bei Borussia Dortmund zu Gast.