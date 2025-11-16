Gelingt der Schweiz der letzte Schritt zur WM-Qualifikation? Stuttgarts Verteidiger Luca Jaquez wird beim abschließenden Spiel nicht mit vor Ort dabei sein.
16.11.2025 - 16:14 Uhr
VfB-Abwehrspieler Luca Jaquez wird beim entscheidenden WM-Qualifikationsspiel der Schweiz nicht zur Verfügung stehen. Der 22-Jährige sei nach seinen muskulären Beschwerden nicht zurück im Teamtraining und damit am Dienstag im Kosovo nicht einsatzbereit, teilte der Schweizer Verband mit. Jaquez reise nicht mit nach Pristina.