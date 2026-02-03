Verteidiger des VfB Stuttgart Ramon Hendriks weckt das Interesse anderer Clubs
Nottingham Forrest ist im Winter offenbar abgeblitzt – nun soll Borussia Dortmund an Ramon Henriks dran sein. Was sagt der VfB zu den diversen Gerüchten?
Mit 29 von 32 möglichen Saisoneinsätzen für den VfB in sämtlichen Wettbewerben hat sich Ramon Hendriks zu einem wichtigen Bestandteil der Stuttgarter Elf gemausert. Der Niederländer stand bisher in 21 Partien in der Startelf – und gilt aufgrund seiner Vielseitigkeit als der Allrounder in der Defensive.