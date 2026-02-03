Verteidiger des VfB Stuttgart: Ramon Hendriks weckt das Interesse anderer Clubs

Mit 29 von 32 möglichen Saisoneinsätzen für den VfB in sämtlichen Wettbewerben hat sich Ramon Hendriks zu einem wichtigen Bestandteil der Stuttgarter Elf gemausert. Der Niederländer stand bisher in 21 Partien in der Startelf – und gilt aufgrund seiner Vielseitigkeit als der Allrounder in der Defensive.

Es ist daher kein Wunder, dass es verstärkt Interessenten für den 24-Jährigen gibt. Nottingham Forrest aus der englischen Premier League soll nach einem Winterwechsel angefragt haben, was offenbar sofort abgeblockt wurde. Nun hält sich wacker das Gerücht, Borussia Dortmund habe Hendriks auf dem Zettel. Und zwar nicht nur für den Fall, dass der eigene Innenverteidiger Nico Schlotterbeck im Sommer zum FC Bayern wechselt.

„Das ist kein Thema für uns. Es gibt bei uns keinerlei Gedanken, in Zukunft auf ihn zu verzichten. Ganz im Gegenteil: Wir haben große Pläne mit Ramon“, erteilte VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß den Gerüchten um Hendriks gleich mal eine kategorische Absage. Der Niederländer hat beim VfB noch einen Vertrag bis Juni 2028.

„Er hat die Entwicklung genommen, die wir uns von ihm erhofft haben“, sagt Hoeneß über den sprintstarken Linksfuß, der im Sommer 2024 von Vitesse Arnheim für die vergleichsweise geringe Ablöse von einer Million Euro zum VfB gewechselt ist: „Er ist jetzt auf dem Level, das wir in ihm gesehen haben. Und er kann noch das nächste oder übernächste Level erreichen.“

Und dies soll Hendriks zwingend in Stuttgart tun. Noch ist der Verteidiger ohne A-Länderspiel für sein Heimatland. Doch Bondscoach Ronald Koeman dürfte ihn bereits auf dem Zettel haben. „Wir wissen, was wir an ihm haben“, sagte derweil VfB-Coach Hoeneß über Hendriks: „Wir schätzen seinen außergewöhnlichen Charakter – und sehen, wie hart er täglich arbeitet.“