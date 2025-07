Angela Merkel wirbt für diplomatische Bemühungen zur Lösung des Kriegs in der Ukraine. Allerdings müsse dieser Dialog aus einer Position der Stärke geführt werden.

red/kna 02.07.2025 - 07:06 Uhr

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den massiven Rückgang der deutschen Verteidigungsausgaben in den vergangenen zwei Jahrzehnten verteidigt. „Wenn wir von 1990 an immer 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung hätten ausgeben müssen, dann hätte es mit dem Aufbau der neuen Bundesländer natürlich sehr viel schwieriger ausgesehen“, sagte sie am Dienstagabend in Schwerin bei einer Veranstaltung von RedaktionsNetzwerk Deutschland und Ostsee-Zeitung.