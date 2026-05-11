Kriminelle haben es auf zwei Verteilzentren der Post in Baden-Württemberg abgesehen. Ein Duo rückt ins Visier der Polizei. Was Ermittler bei den Verdächtigen gefunden haben.

red/dpa/lsw 11.05.2026 - 12:10 Uhr

Nach Diebstählen von fast 500 Paketen an Verteilzentren der Deutschen Post in Rastatt und Baden-Baden ist ein Verdächtiger in Haft gekommen. Festgenommen wurde der 57-Jährige laut Polizei am Freitag aber aus einem anderen Grund: Gegen ihn bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl, weil er ihm auferlegte Tagessätze nicht bezahlt hatte.