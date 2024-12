Die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz sorgt für große Aufmerksamkeit – doch können die Bürger schon am 11. Dezember live dabei sein, oder erst später?

Lukas Böhl 11.12.2024 - 10:02 Uhr

Heute, am 11. Dezember, stellt Bundeskanzler Olaf Scholz den formalen Antrag zur Vertrauensfrage. Da an diesem Tag jedoch keine Sitzung des Bundestags stattfindet, wird der Antrag schriftlich bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eingereicht. Dies bedeutet, dass es am 11. Dezember keine öffentliche Debatte oder Live-Übertragung aus dem Bundestag gibt. Wer auf eine Live-Übertragung gehofft hat, muss sich also gedulden – das eigentliche Ereignis, das für die Öffentlichkeit interessant ist, findet erst am 16. Dezember statt.