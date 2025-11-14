Völkerrechtlich gelten große Teile des Westjordanlands als besetzt. Durch Vertreibungen und Ansiedlung eigener Zivilisten begehe Israel Kriegsverbrechen, so das UN-Menschenrechtsbüro.
Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, wirft Israel Kriegsverbrechen im Westjordanland vor. Sowohl die dauerhafte Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung innerhalb der besetzten Gebiete als auch der Transfer eigener Bevölkerung dorthin erfülle die entsprechenden Tatbestände des Völkerstrafrechts, erklärte eine Sprecherin am Freitag in Genf.