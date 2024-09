Vor 600 Jahren wurde die älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen vertrieben. Sie wurden Opfer politischer und ökonomischer Machtkämpfe.

Armin Käfer 18.09.2024 - 12:42 Uhr

Die Judenfeindschaft in Deutschland war keine Erfindung der Nationalsozialisten. Ihre unselige Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück. Dabei lebten hier schon Juden, bevor es Deutschland überhaupt gab. In Köln, damals noch „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“, sind sie seit dem vierten Jahrhundert bezeugt. Anno 321 verfügte Kaiser Konstantin I., dass Juden in der Stadt auch in den Rat berufen werden konnten.