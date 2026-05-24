Die einst Vertriebenen und ihre Nachkommen treffen sich in der verlorenen Heimat. Das ist in Tschechien nicht unumstritten. Kein einfaches Parkett für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
24.05.2026 - 13:07 Uhr
Brünn - Der erstmals in Tschechien ausgetragene Sudetendeutsche Tag hat mit dem Haupttreffen auf dem Messegelände in Brünn (Brno) seinen Höhepunkt erreicht. "Das ist ein großes Friedensfest", sagte in seiner Rede der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er sprach von einem historischen Tag und einem historischen Signal. Die vertriebenen Sudetendeutschen seien "absolute Brückenbauer", die keine Revanche forderten.