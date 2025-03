Das Verbraucherministerium in Baden-Württemberg warnt: Die Qualität importierter Dubai-Schokolade sei mitunter mangelhaft. Die Proben aus einem Land fallen bei Kontrollen besonders negativ auf.

red/epd 20.03.2025 - 12:31 Uhr

Die Qualität importierter „Dubai-Schokolade“ entspricht laut der baden-württembergischen Lebensmittelüberwachung nicht hiesigen Standards. Bei Untersuchungen wurden in allen Proben Kennzeichnungsmängel, in vielen auch Verunreinigungen, Farbstoffe, Allergene oder Fremdfett festgestellt, teilte das Verbraucherministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.