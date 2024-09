Er dominierte einst Hollywood - und nutzte seine Macht für sexuelle Übergriffe aus. Nun gibt es offenbar noch eine weitere Anklage gegen Harvey Weinstein.

dpa 12.09.2024 - 20:54 Uhr

New York - Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein muss sich wohl bald einem weiteren Prozess wegen Sexualverbrechen in New York stellen. Eine sogenannte Grand Jury machte den Weg für ein weiteres Verfahren gegen den 72-Jährigen frei, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.