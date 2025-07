Der aufsehenerregende Prozess gegen Sean «Diddy» Combs wegen Sexualstraftaten endete für den Rapper eher glimpflich - doch das letzte Wort steht noch aus.

dpa 09.07.2025 - 00:12 Uhr

New York - Ein Gericht in New York wird am 3. Oktober die Strafe gegen Sean "Diddy" Combs wegen Sexualstraftaten verkünden. Das legte Richter Arun Subramanian fest, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.