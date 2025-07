Bezuschusste Informationsreisen zum Bundestag sind gerade für Schüler ein besonderes Erlebnis. Was aber, wenn es gar keinen Wahlkreisabgeordneten mehr gibt, der dazu einladen kann?

red/dpa 10.07.2025 - 15:40 Uhr

Auch Bürger in Wahlkreisen ohne einen Abgeordneten bekommen weiter die Möglichkeit, den Bundestag mit bezuschussten Reisen zu besuchen und Politik hautnah zu erleben. Der Ältestenrat hat dazu eine Sonderregelung für die laufende Wahlperiode beschlossen. Betroffen sind die drei Wahlkreise Tübingen, Stuttgart II und Lörrach-Mühlheim in Baden-Württemberg sowie der Wahlkreis Darmstadt in Hessen.